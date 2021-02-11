Снігові замети у Львові розвалили меблевий магазин

У Львові на вул. Луганській, 6 у магазині меблів провалився дах і впала стіна. Причина – купи снігу, які спричинили засильне навантаження на будівлю. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у четвер, 11 лютого, на вул. Луганській, 6. Тут магазин меблів, який побудований із сендвіч-панелей, не витримав навантаження снігу. У будівлі провалився дах і обвалилась стіна.

Постраждалих внаслідок події немає. Площа обвалу становить близько 300 м кв.

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Нагадаємо, у ніч на четвер, 11 лютого, у Львові знову відновились сильні снігопади. Загалом випало ще близько 30 см снігу. Місто повністю паралізували снігові замети.

Львівський портал писав про ситуацію на дорогах Львова та області, а також розповідав, що під завалами снігу провалився МАФ на вул. Кульпарківській. Більше деталей – за цим посиланням.

Через сильні снігопади школи Львова та області перевели на дистанційне навчання, а п’ятницю, 12 лютого, у місті пропонують зробити вихідним днем.

За прогнозами синоптиків, негода на Львівщині протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

Загалом за чотири дні, з 8 по 11 лютого, у Львові випало 169% місячної норми снігу.

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Фото: ДСНС, патрульна поліція