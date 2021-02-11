ОСТАННІ НОВИНИ

Снігові замети у Львові розвалили меблевий магазин

Наталя Дуляба

|

У Львові на вул. Луганській, 6 у магазині меблів провалився дах і впала стіна. Причина – купи снігу, які спричинили засильне навантаження на будівлю. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у четвер, 11 лютого, на вул. Луганській, 6. Тут магазин меблів, який побудований із сендвіч-панелей, не витримав навантаження снігу. У будівлі провалився дах і обвалилась стіна.

Постраждалих внаслідок події немає. Площа обвалу становить близько 300 м кв.

Реклама партнерів

Нагадаємо, у ніч на четвер, 11 лютого, у Львові знову відновились сильні снігопади. Загалом випало ще близько 30 см снігу. Місто повністю паралізували снігові замети.

Львівський портал писав про ситуацію на дорогах Львова та області, а також розповідав, що під завалами снігу провалився МАФ на вул. Кульпарківській. Більше деталей – за цим посиланням.

Через сильні снігопади школи Львова та області перевели на дистанційне навчання, а п’ятницю, 12 лютого, у місті пропонують зробити вихідним днем.

За прогнозами синоптиків, негода на Львівщині протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

Загалом за чотири дні, з 8 по 11 лютого, у Львові випало 169% місячної норми снігу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС, патрульна поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...