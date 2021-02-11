Через снігопад на Львівщині обмежили рух вантажівок

Через сильні снігопади та ожеледицю на Львівщині обмежили рух вантажівок на сімох трасах. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Із 09:00 год. 11 лютого рух транспорту обмежили на таких дорогих:

М-06 Київ – Чоп (від Гамаліївки до Миколаєва);

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська

М-10 Львів – Краковець

М-11 Львів – Шегині

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород

Н-17 Львів – Радехів – Луцьк

Р-15 Ковель – Володимир Волинський – Червоноград – Жовква

Також рух вантажівок обмежили у Закарпатській області на ділянці траси Київ – Чоп, від Сваляви до межі Львівської області в Нижніх Воротах.

В Івано-Франківській області обмеження ввели на трасі Мукачево – Львів, на ділянці від Рогатина до межі з Львівщиною.

На інших трасах водіїв вантажівок закликають користуватися майданчиками для відстою. Їх розташування можна переглянути на мапі за цим посиланням.

Реклама партнерів

Коли знімуть обмеження, наразі ще не відомо. Усе залежатиме від погодних умов.

Синоптики прогнозують, що негода на Львівщині протримається аж до кінця тижня. Відтак всі служби перевели у стан підвищеної готовності.

На території області очікується до 20 см снігу та до 20 градусів морозу, хуртовини, ожеледиця на дорогах та снігові замети.

Додамо, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.