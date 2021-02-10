У Львові відновили браму зі слідами бомби часів Другої світової

Реставратори повернули історичний вигляд металевій брамі будинку на вулиці Чернігівській, 27, що неподалік університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Під нашаруваннями старої фарби фахівці знайшли не лише типові пошкодження, але й сліди від уражень бомби. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

«Ще донедавна ця брама була пофарбована в чорний колір, під яким приховувалися численні пошкодження. Ми це все виправили, повернувши брамі розкішні темно-зелені тони, які гармонійно відповідають її рослинному оздобленню. Також ми відновили засклення світлика, яке раніше було забите фанерою», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

Реклама партнерів

Окрім цього, фахівці виготовили та встановили нову клямку, відновили роботу автентичних завіс і встановили відреставрований австрійський замок.

«Раніше, навпроти нашого будинку стояв ще один. Під час Другої світової війни його повністю знищила авіаційна бомба, а уламки залишили декілька відмітин на цій металевій брамі. Якщо придивитися – на світлику можна побачити на ній ці історичні штрихи. Сама в цей момент була, мабуть, відчинена, тому не постраждала», – розповів мешканець Ігор Турчин.

Це черговий успішний приклад спільного збереження елементів спадщини міста з мешканцями у програмі співфінансування, яке координує ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичним середовищем.

Реставраційні роботи цієї брами коштували понад 61 000 грн, з яких мешканці оплатили майже 18 500 грн, іншу частину покрив бюджет міста.

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відновили понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почне діяти програма, у межах якої місто даватиме кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Бюро спадщини