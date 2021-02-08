Коронавірус забрав життя ще 47 українців

На ранок понеділка, 8 лютого, в Україні зафіксовано 1 246 990 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 2 141 новий хворий, серед них – 130 дітей та 71 медпрацівник. Ще 47 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу до лікарні госпіталізовано – 1020 осіб, а здолало хворобу 2 697 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 246 990 осіб із яких 23 644 – померло.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Івано-Франківська область – 398 випадків; Житомирська область – 176 випадків; Дніпропетровська область – 156 випадків; Чернівецька область – 143 випадки; Закарпатська область – 133 випадки; Вінницька область – 123 випадки; Львівська область – 119 випадків; Миколаївська область – 115 випадків; Київська область – 97 випадків; м. Київ – 88 випадків; Тернопільська область – 74 випадки; Одеська область – 61 випадок; Запорізька область – 59 випадків; Сумська область – 54 випадки; Черкаська область – 53 випадки; Чернігівська область – 46 випадків; Волинська область – 45 випадків; Рівненська область – 45 випадків; Харківська область – 35 випадків; Полтавська область – 32 випадки; Донецька область – 28 випадків; Хмельницька область – 24 випадки; Херсонська область – 19 випадків; Луганська область – 14 випадків; Кіровоградська область – 4 випадки;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Найближчим в Україні мають продовжити адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

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