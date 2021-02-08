Коронавірус забрав життя ще 47 українців

На ранок понеділка, 8 лютого, в Україні зафіксовано 1 246 990 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 2 141 новий хворий, серед них – 130 дітей та 71 медпрацівник. Ще 47 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу до лікарні госпіталізовано – 1020 осіб, а здолало хворобу 2 697 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 246 990 осіб із яких 23 644 – померло.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Івано-Франківська область – 398 випадків;
- Житомирська область – 176 випадків;
- Дніпропетровська область – 156 випадків;
- Чернівецька область – 143 випадки;
- Закарпатська область – 133 випадки;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Львівська область – 119 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Київська область – 97 випадків;
- м. Київ – 88 випадків;
- Тернопільська область – 74 випадки;
- Одеська область – 61 випадок;
- Запорізька область – 59 випадків;
- Сумська область – 54 випадки;
- Черкаська область – 53 випадки;
- Чернігівська область – 46 випадків;
- Волинська область – 45 випадків;
- Рівненська область – 45 випадків;
- Харківська область – 35 випадків;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Донецька область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 24 випадки;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Луганська область – 14 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.
Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.
Найближчим в Україні мають продовжити адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.
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Андрій Котенський