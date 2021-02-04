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На Львівщині хочуть відновити церкву, яка єдина на Галичині має розписи у вівтарній частині

Юлія Осим

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Храм Воздвиження Чесного Хреста, що у Дрогобичі, планують реставрувати. Стародавня дерев’яна церква останні 50 років закрита, та все ж залишається туристичним об’єктом області. Вона єдина на Галичині, яка має розписи у вівтарній частині. Про це Львівському порталу повідомили в комісії культурної спадщини та туризму Львівської облради.

 

Церква Чесного Хреста є пам’яткою архітектури національного значення. Вона знаходиться на території міської пожежної частини і є включеною у програму «Велике будівництво».

З історії відомо, що спочатку храм був приходською церквою солеварів, а правив у ньому о. Василь Глібкевич, який малював чудотворні ікони. Вперше він згадується у документах ще у 1496 році. Проте вже через три роки, після нападу татарів на місто, храм був спалений. Дата відбудови нової церкви точно невідома, однак у ранніх реєстрах йдеться про 1661 рік. Згодом на бантині нефа знайшли напис, що свідчить про офіційну дату його побудови – 1613 рік.

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Воздвиженська церква у Дрогобичі має особливість, якої немає у жодній галицькій церкві – це розписи у вівтарній частині.

З 1961 року храм, на жаль, стоїть зачиненим. У 1970-1971 рр. його реставрували та остаточно перетворили в музей. Попри те, що церква залишається туристичним об’єктом, вона таки чекає на свою реставрацію, наголосили в облраді.

«Тут варто зазначити, що інтер’єр церкви настільки унікальний і вражаючий, що підхід до будь-яких робіт має бути хірургічним, щоб зберегти її чар, дух та автентичність. З цим погодилися усі члени комісії», – резюмував голова комісії культурної спадщини та туризму Іван Щурко.

 

Нагадаємо, що днями у ЛОДА розгорівся сканадал через “профукані” заявки 24 пам’яток на Львівщині, які мали би подати на конкурс для проведення у них реставрації.  Воздвиженська церква у Дрогобичі є одним з 24 обраних об’єктів.

Львівський портал писав, які 24 пам’ятки на Львівщині увійдуть у “велику реставрацію“.

Нагадаємо, міністр культури раніше анонсував реставрацію сотні українських пам’яток у 2021 році. Серед них – Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви.

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