Вчителям на Львівщині пропонують вводити медіаграмотність на уроках. Що для цього потрібно

Вчителів Львівської області запрошують пройти навчання з медіаграмотності, аби навчати учнів критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям, усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Педагоги Львова та області мають змогу взяти участь у всеукраїнському проєкті «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність». У його межах вчителі пройдуть онлайн-навчання із медіаграмотності та отримають матеріали для інтеграції цих навичок у свої уроки.

До участі запрошують вчителів, які викладають історію у 8-10 класах, українську мову та літературу у 8-9 класах і мистецтво у 9 класі. Для того, аби подати свою заявку, потрібно до 14 лютого заповнити анкету. При відборі учасників організатори віддаватимуть перевагу тим заявникам, які нададуть обґрунтовану мотивацію, чому вони хочуть долучитись до проєкту.

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До вересня відібрані у проєкт учасники пройдуть спеціальне навчання з інтеграції інфомедійної грамотності в уроки. Навчання відбуватиметься онлайн. Електронні матеріали вчителі матимуть й після проходження тренінгів. Матеріали включають конспекти уроків, презентації, роздатковий матеріал тощо.

«Ми запрошуємо активних учителів долучатися до проєкту, отримувати цінні знання та передавати їх своїм учням. Інфомедійна грамотність – важлива навичка сучасної зрілої особистості. Саме тому наш проєкт має на меті навчити учнів мислити критично та розбиратись у лавині інформації, яка присутня в медіа. Проєкт допоможе вчителям зробити уроки сучаснішими та зацікавити учнів у вивченні свого предмету», – розповіла програмна менеджерка проєкту Марія Мовшук.

Зазначимо, що проєкт «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність» в Україні реалізовує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

На сьогодні у проєкті беруть участь уже 654 школи і майже 3000 вчителів з усіх областей України. Протягом 2019-2020 років до нього долучились 39 шкіл зі Львова та Львівської області і вже впроваджують інфомедійну грамотність на своїх уроках.

«Завдяки проєкту учні на уроках почали себе проявляти активніше, більше цікавляться мистецтвом, стали уважнішими. Також зросла зацікавленість до виконання вправ на уроці та домашнього завдання. Особисто я спостерігаю, як став більш критично сприймати новини, котрі потрапляють у моє інформаційне поле. Залюбки ділюся своїм досвідом з вчителями школи про те, як якісно готуватися до уроків з допомогою матеріалів IREX», – поділився враженнями від участі у проекті вчитель мистецтва львівської школи №67 Андрій Саворський.

Більше деталей про відбір та сам проєкт читайте за цим посиланням.

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