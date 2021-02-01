ВООЗ закликала розвинені країни пригальмувати зі щепленнями від COVID-19, що іншим вистачило

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити свої кампанії з вакцинації населення від COVID-19, щоби препарату вистачило менш заможним країнам. Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс в інтерв’ю BBC, передає Укрінформ.

«Ми просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, зачекайте на інші групи країн, де ще не почали вакцинацію. Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, й робити це треба разом», – наголосила Гарріс.

У ВООЗ раніше також розкритикували рішення Європейського Союзу встановити обмеження на експорт вакцин від коронавірусу. Віцепрезидент Організації Маріанджела Сімао назвала його «дуже тривожною тенденцією».

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Організація не вперше критикує розвинені країни через нерівномірний розподіл вакцин у світі.

У середині січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив, що світ перебуває «на межі катастрофічного морального провалу».

Нагадаємо, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого або пізніше.

Зазначимо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

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