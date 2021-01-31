Стартує реєстрація на ЗНО: що потрібно знати випускникам?

Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться у понеділок, 1 лютого, і триватиме до 5 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міносвіти.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії.

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Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде обирати п’ять предметів, у 2019 році – було чотири.У 2021 році математика є обов’язковою для випускників шкіл. Детальніше про те, яким буде ЗНО-2021, читайте за цим посиланням.

Також цьогоріч вступники зможуть вперше окремим предметом складати українську мову. Разом з тим, абітурієнти мають можливість складати одним предметом українську мову і літературу.

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