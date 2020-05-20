ОСТАННІ НОВИНИ

Стали відомі дати проведення ЗНО

Вероніка Рой

|

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня до 17 липня 2020 року. Про це сказала в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу після засідання уряду в середу, 20 травня, повідомляє Укрінформ.

 

«Можемо проінформувати про те, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня по 17 липня. Відповідний графік буде оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Міністерства освіти і науки до завтра», – сказала Мандзій.

Вона наголосила, що держава піклується про безпечні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту, а в пунктах тестування обов’язково будуть антисептики.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...