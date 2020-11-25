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Як у 2021 році абітурієнти складатимуть ЗНО з української мови

Вероніка Рой

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З 2021 року можна буде складати Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та з української мови і літератури. Про особливості його складання у середу, 25 листопада, розповіла керівниця Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, передає Львівський портал.

 

Цьогоріч вступники зможуть вперше окремим предметом складати українську мову. Разом з тим, абітурієнти мають можливість складати одним предметом українську мову і літературу.

Зокрема, якщо учасник обирає українську мову, то він писатиме цей предмет 150 хвилин і отримає за нього дві оцінки: по 12-бальній шкалі для ДПА та по 100-бальній шкалі для вступу.

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У той же час, якщо учасник обере українську мову та літературу, то отримає інший зошит, який виконуватиме 210 хвилин. За цей предмет учасник ЗНО отримає три оцінки: по 12-бальній шкалі для ДПА з української мови, по 100-бальній шкалі для вступу з української мови та по 100-бальній шкалі для вступу з української мови та літератури.

«І тут виникає питання, що обирати? Відповідь на це питання кожен має шукати особисто. Я, як приклад, покажу, що не можна овульно говорити, що я йду на педагогічний і там є українська мова та література чи на будівельний, бо там тільки мова. Наприклад, на спеціальність архітектура і містобудування потрібна мова і література, а будівництво і цивільна інженерія – лише українська мова. Тому, обираючи українську мову та літературу, вступники мають більш ширший спектр», – каже Лариса Середяк.

Зауважимо, що українська мова є серед чотирьох обов’язкових предметів, які абітурієнт повинен скласти, аби отримати документ про повну загальну середню освіту.

Зі спеціальностями, на які необхідно ЗНО з української літератури, можна ознайомитися за посиланням.

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