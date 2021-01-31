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Помер батько Героя України Василя Сліпака

Ольга Денисяка

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У неділю, 31 січня, помер батько Героя України Василя Сліпака Ярослав Сліпак. Про це повідомили на сторінці у Facebook Фундації Василя Сліпака, передає Львівський портал.

 

Ярославу Володимировичу Сліпаку минулого тижня виповнилось 80 років. Він був спеціалістом виробничого підрозділу. У покійного залишилась дружина Надія Василівна та старший син Орест.

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Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув у 2016 році від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові також збираються створити парк імені Василя Сліпака та оперу в його честь.

Фото:  Facebook/Фундація Василя Сліпака

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