В Україні виявили 5 529 випадків covid. Найбільше – на Львівщині

В Україні за минулу добу, 27 січня, коронавірусну хворобу виявили у 5 529 людей. Також 11 946 пацієнтів одужали, а 149 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні вже підтвердили 1 206 412 випадків коронавірусного захворювання. З них 992 031 пацієнт уже одужав, а 22 351 – помер від ускладнень COVID-19.
Лабораторії провели 48 736 досліджень для виявлення коронавірусу: з них 28 627 методом ПЛР та 20 109 методом ІФА. За весь час в Україні здійснили 6 млн 184 тисячі 320 ПЛР-тестувань.
Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області (454), Києві (396), а також у Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Коронавірус за останню добу виявили у:
- Київ – 127 472 (+396)
- Одеська область – 80 787 (+171)
- Харківська область – 77 222 (+313)
- Львівська область – 70 245 (+454)
- Київська область – 68 381 (+163)
- Дніпропетровська область – 66 930 (+296)
- Запорізька область – 65 130 (+249)
- Івано-Франківська область – 47 501 (+262)
- Сумська область – 45 537 (+175)
- Рівненська область – 45 498 (+172)
- Черкаська область – 45 345 (+103)
- Чернівецька область – 44 955 (+285)
- Житомирська область – 44 003 (+263)
- Хмельницька область – 43 671 (+242)
- Донецька область – 43 564 (+201)
- Полтавська область – 42 771 (+151)
- Миколаївська область – 38 501 (+308)
- Тернопільська область – 37 396 (+213)
- Волинська область – 36 442 (+159)
- Чернігівська область – 33 469 (+199)
- Закарпатська область – 31 145 (+247)
- Вінницька область – 26 432 (+255)
- Херсонська область – 20 551 (+102)
- Луганська область – 13 745 (+105)
- Кіровоградська область – 9 719 (+45)
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.
Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.
Після 25 січня в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.
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Ольга Денисяка