В Україні виявили 5 529 випадків covid. Найбільше – на Львівщині

В Україні за минулу добу, 27 січня, коронавірусну хворобу виявили у 5 529 людей. Також 11 946 пацієнтів одужали, а 149 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні вже підтвердили 1 206 412 випадків коронавірусного захворювання. З них 992 031 пацієнт уже одужав, а 22 351 – помер від ускладнень COVID-19.

Лабораторії провели 48 736 досліджень для виявлення коронавірусу: з них 28 627 методом ПЛР та 20 109 методом ІФА. За весь час в Україні здійснили 6 млн 184 тисячі 320 ПЛР-тестувань.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області (454), Києві (396), а також у Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Коронавірус за останню добу виявили у:

Київ – 127 472 (+396)

Одеська область – 80 787 (+171)

Харківська область – 77 222 (+313)

Львівська область – 70 245 (+454)

Київська область – 68 381 (+163)

Дніпропетровська область – 66 930 (+296)

Запорізька область – 65 130 (+249)

Івано-Франківська область – 47 501 (+262)

Сумська область – 45 537 (+175)

Рівненська область – 45 498 (+172)

Черкаська область – 45 345 (+103)

Чернівецька область – 44 955 (+285)

Житомирська область – 44 003 (+263)

Хмельницька область – 43 671 (+242)

Донецька область – 43 564 (+201)

Полтавська область – 42 771 (+151)

Миколаївська область – 38 501 (+308)

Тернопільська область – 37 396 (+213)

Волинська область – 36 442 (+159)

Чернігівська область – 33 469 (+199)

Закарпатська область – 31 145 (+247)

Вінницька область – 26 432 (+255)

Херсонська область – 20 551 (+102)

Луганська область – 13 745 (+105)

Кіровоградська область – 9 719 (+45)

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Після 25 січня в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

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