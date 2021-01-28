На зарплати працівникам «Львівелектротрансу» потрібно 23 млн

Станом на сьогодні для виплати заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» необхідно виділити з міського бюджету 23 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк пояснила, що проблеми із виплатою зарплати виникли через те, що досі не прийнятий бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади.

«Спільно з управлінням економіки і департаментом житлового господарства та інфраструктури ми проаналізували ситуацію, і дійсно на оплату заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» необхідно виділити 23 млн грн. Зараз працівникам виплатили лише по 1 тисячі гривень, потративши на це 1,5 млн грн. Чому склалася така ситуація? У минулі роки бюджет розвитку приймали в січні, тому в такий час підприємство вже мало ці дотації, які йдуть для них щомісяця на заробітну плату. Зараз вже кінець січня і йде лютий. Термін виплати заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» 7 лютого, тому люди переживають», – каже посадовиця.

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Вона зазначила, що у цьому питанні є розуміння депутатського корпусу, тому на наступну сесію ЛМР, яка має відбутися 4 лютого, готують відповідний проєкт ухвали.

«Це питання вирішується. Вчора ми проговорили його на колегії. Керівники фракцій не мають заперечень, тобто є розуміння депутатського корпусу, щоб готувати відповідний проєкт ухвали і виходити на погодження депутатських комісій – транспортної і бюджетної, за що їм дякую», – додамо Ірина Маруняк.

Зазначимо, нещодавно заявили, що у «Львівелектротранс» сьогодні існує проблема з фінансуванням підприємства. Через це вже виникла заборгованість з виплати заробітної плати та оплати за спожиту електроенергію.

Своєю чергою, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий навіть заявив, якщо до 15 лютого електротранспорт Львова може зупинитися, якщо не буде прийнято бюджет розвитку Львівської МТГ.

Як повідомляв Львівський портал, депутатам пропонують затвердити бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на рівні 3,6 млрд грн. Із детальним розподілом бюджету розвитку-2021, який наразі пропонують у міськраді Львова, можна ознайомитися за цим посиланням.

Перш ніж бюджет розвитку затвердить сесія Львівської міськради, його розподіл мають погодити депутатські комісії. Внести свої пропозиції можуть і львів’яни до 1 лютого. Для цього потрібно звертатись у ЦНАП або надсилати електронне звернення в департамент економічного розвитку Львівської міської ради.

Нагадаємо, бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік становить 11,1 млрд грн. Його депутати затвердили наприкінці грудня. На що саме підуть кошти, читайте за цим посиланням.

Тепер депутатський корпус має затвердити ще бюджет розвитку Львівської громади. Попередньо відомо, що зібратись на сесію вони мають у лютому.

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