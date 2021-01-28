У лютому електротранспорт Львова може зупинитися, – посадовець ЛМР

До 15 лютого електротранспорт Львова може зупинитися, якщо не буде прийнято бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади. Про це своєму відеоблозі 28 січня розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий.

Бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади планують розглядати на сесії 4 лютого. Втім, як зазначив Андрій Білий, наразі невідомо, чи готові депутати ЛМР приймати рішення.

Посадовець наголошує, якщо бюджет розвитку Львівської МТГ не буде прийнято 4 лютого, то до 15 лютого електротранспорт Львова може зупинитися, оскільки працівникам підприємства не зможуть виплатити заробітну плату за січень.

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«За моїми прогнозами, якщо воно буде йти так, як є зараз, то до 15 лютого транспорт зупиниться. Але це не точно, він може зупинитися і раніше. Якщо 4 лютого не приймається бюджет розвитку, то 7 лютого ми не можемо заплатити заробітну плату за січень. Тому, я думаю, тиждень часу лояльності людей вистачить, щоб працювати без зарплати, а потім вони просто перестануть виїжджати на маршрути», – повідомив Андрій Білий.

Також посадовець зазначив, що відсутність опалення в електротранспорті Львова пов’язана із браком фінансів.

«Ми у такому жорсткому режимі працюємо із серпня-вересня, коли передвиборча боротьба почала впливати на господарську діяльність міста, до того ж діяли карантинні обмеження. І це призвело до того, що не вистачало коштів, щоб підприємство підтримувати. Сьогодні ми не можемо дозволити включити опалення, тому що не вистачає фінансів», – пояснює Андрій Білий.

У коментарі Львівському порталу у ЛКП «Львівелектротранс» повідомили, що сьогодні дійсно існує проблема з фінансуванням підприємства. Через це вже виникла заборгованість з виплати заробітної плати та оплати за спожиту електроенергію.

«Сьогодні відбудеться публічний звіт підприємства, на якому буде представлено не лише підсумки про діяльність, а й стан справ на сьогодні, за участю громадськості та депутатського корпусу. Наступного тижня відбудеться засідання з прийняття бюджету міста, який дозволить вирішити фінансові питання. Тому ми постійно співпрацюємо з депутатським корпусом, і готові надати всю запитувану ними інформацію», – поінформували у «Львівелектротранс».

Як повідомляв Львівський портал, депутатам пропонують затвердити бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на рівні 3,6 млрд грн. Із детальним розподілом бюджету розвитку-2021, який наразі пропонують у міськраді Львова, можна ознайомитися за цим посиланням.

Перш ніж бюджет розвитку затвердить сесія Львівської міськради, його розподіл мають погодити депутатські комісії. Внести свої пропозиції можуть і львів’яни до 1 лютого. Для цього потрібно звертатись у ЦНАП або надсилати електронне звернення в департамент економічного розвитку Львівської міської ради.

Нагадаємо, бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік становить 11,1 млрд грн. Його депутати затвердили наприкінці грудня. На що саме підуть кошти, читайте за цим посиланням.

Тепер депутатський корпус має затвердити ще бюджет розвитку Львівської громади. Попередньо відомо, що зібратись на сесію вони мають у лютому.

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