Як укласти декларацію з іншим лікарем: інструкція

Будь-який пацієнт може обрати собі іншого сімейного лікаря. Для цього не потрібно скасовувати попередню декларацію. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я України.

Якщо пацієнт хоче змінити свого лікаря, він просто подає нову декларацію до нового фахівця. Скасовувати попередню декларацію не потрібно, адже у такому випадку вона анульовується автоматично.

При цьому українці не є обмежені у тому, скільки разів можна змінювати лікаря. Підписувати нову декларацію з медиком можна необмежену кількість разів.

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Віднедавна укласти декларацію з лікарем можна, не виходячи з дому. Як це зробити онлайн, читайте за цим посиланням.

Також за бажанням пацієнта можна просто припинити дію декларації. Для цього треба подати заяву до Нацслужби здоров’я тут.

Водночас пацієнтам нагадують, що укладена декларація з лікарем припиняє діяти у таких випадках:

якщо юридичну особу чи ФОП того закладу, в який подали декларацію, ліквідували;

якщо закладу анулювали ліцензію на медичну практику;

якщо ваш лікар звільнився. Тоді потрібно подати декларацію до іншого фахівця;

якщо пацієнт або лікар померли. Тоді декларація анульовується;

декларація неповнолітнього пацієнта з педіатром припиняє діяти у день його 18-річчя, відтак слід підписати нову декларацію з терапевтом або сімейним лікарем.

Зазначимо, що розірвати декларацію з лікарем може не лише пацієнт, а й сам медик. Так. Якщо пацієнт не виконує медичних приписів чи правил медзакладу, то лікар може відмовитися від його ведення, якщо це не загрожує життю пацієнта. У такому випадку заклад ініціює процедуру припинення декларації.

За дітей віком до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Для цього потрібні документи батька або матері (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон.

Втім якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з обраним лікарем (педіатром чи сімейним лікарем) вона може самостійно. Для цього індивідуальний податковий номер (ІПН) дитини не потрібен.

Нагадаємо, що Львівська область – третя в Україні зі рівнем укладання декларацій зі сімейним лікарем. Свого лікаря обрали вже понад 85% мешканців.

Обирати своїх сімейних лікарів українці почали в межах реформи первинної ланки медицини, яка стартувала навесні 2018 року. Із покроковою інструкцією того, як підписати декларацію з лікарем, можна ознайомитися тут.

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