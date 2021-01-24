ОСТАННІ НОВИНИ

Як укласти декларацію з іншим лікарем: інструкція

Наталя Дуляба

|

Будь-який пацієнт може обрати собі іншого сімейного лікаря. Для цього не потрібно скасовувати попередню декларацію. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я України.

 

Якщо пацієнт хоче змінити свого лікаря, він просто подає нову декларацію до нового фахівця. Скасовувати попередню декларацію не потрібно, адже у такому випадку вона анульовується автоматично.

При цьому українці не є обмежені у тому, скільки разів можна змінювати лікаря. Підписувати нову декларацію з медиком можна необмежену кількість разів.

Реклама партнерів

Віднедавна укласти декларацію з лікарем можна, не виходячи з дому. Як це зробити онлайн, читайте за цим посиланням.

Також за бажанням пацієнта можна просто припинити дію декларації. Для цього треба подати заяву до Нацслужби здоров’я тут.

Водночас пацієнтам нагадують, що укладена декларація з лікарем припиняє діяти у таких випадках:

  • якщо юридичну особу чи ФОП того закладу, в який подали декларацію, ліквідували;
  • якщо закладу анулювали ліцензію на медичну практику;
  • якщо ваш лікар звільнився. Тоді потрібно подати декларацію до іншого фахівця;
  • якщо пацієнт або лікар померли. Тоді декларація анульовується;
  • декларація неповнолітнього пацієнта з педіатром припиняє діяти у день його 18-річчя, відтак слід підписати нову декларацію з терапевтом або сімейним лікарем.

Зазначимо, що розірвати декларацію з лікарем може не лише пацієнт, а й сам медик. Так. Якщо пацієнт не виконує медичних приписів чи правил медзакладу, то лікар може відмовитися від його ведення, якщо це не загрожує життю пацієнта. У такому випадку заклад ініціює процедуру припинення декларації.

За дітей віком до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Для цього потрібні документи батька або матері (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон.

Втім якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з обраним лікарем (педіатром чи сімейним лікарем) вона може самостійно. Для цього індивідуальний податковий номер (ІПН) дитини не потрібен.

Нагадаємо, що Львівська область – третя в Україні зі рівнем укладання декларацій зі сімейним лікарем. Свого лікаря обрали вже понад 85% мешканців.

Обирати своїх сімейних лікарів українці почали в межах реформи первинної ланки медицини, яка стартувала навесні 2018 року. Із покроковою інструкцією того, як підписати декларацію з лікарем, можна ознайомитися тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...