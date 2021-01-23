Шмигаль розказав, що підніме українську економіку майже на 5%

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що роздрібна торгівля цьогоріч забезпечить ріст економіки України на 4,6%. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Торік роздрібна торгівля в Україні зросла на 8,4% у порівнянні з 2019-м. Купівельна активність українців, за словами Дениса Шмигаля, стала одним із найбільших драйверів відновлення економіки.

Відтак прем’єр прогнозує, що споживчий попит і, відповідно, роздрібна торгівля суттєво вплине на ріст економіки й у 2021 році.

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«Саме споживчий попит став одним із головних драйверів відновлення економіки вже з ІІІ кварталу 2020 року. Завдяки зростанню мінімальної зарплати до 6 000 грн з 1 січня, а також збільшенню середніх зарплат до 13 600 грн цьогоріч, споживчий попит буде залишатися одним із ключових елементів відновлення економіки на 4,6% цього року», – написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно Денис Шмигаль говорив, що для того, аби українцям вистачало на життя, середня зарплата має становити 15 000 грн, а пенсія – 5000 грн.

Тим часом на Львівщині станом на кінець 2020 року середня платня зменшилась і становила 10 661 грн. Найбільше мешканці області отримували у вересні – трохи більше 11 000 грн, найменше – у квітні (8 936 грн).

Додамо також, що у Львівській області на 40% зросли борги зі зарплат. Роботодавці не виплатили своїм працівникам більше 222 млн. Кому боргують найбільше, читайте за цим посиланням.

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