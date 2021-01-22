У шести районах Львівщини не виявили нових хворих на covid

Коронавірус діагностували у 68 594 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шести районах та чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 68 594 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1079 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 370.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Буському, Сколівському, Старосамбірському та Турківському районах, а також у Самборі, Новому Роздолі та Трускавці та Моршині.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 233 особи, Пустомитівському – 43 особи та Городоцькому районах – 11 осіб.

COVID-19 виявили у:

м. Львова 32 779 (+233)

Пустомитівського району – 5879 (+43)

Яворівського району–3357 (+2)

Жовківського району – 2779 (+10)

Сокальського району-2587 (+6)

Миколаївського району-2386 (+8)

Городоцького району–1759 (+11)

м. Дрогобич-1673 (+17)

м. Червоноград– 1484 (0)

Золочівського району-1482 (0)

Перемишлянського району-1323 (+1)

Кам’янка-Бузького – 1272 (0)

Бродівського району-995 (+1)

Мостиського району-949 (+1)

Жидачівського району-865 (+8)

м.Стрий-847 (+3)

Стрийського району –773 (+8)

Самбірського району-758 (+1)

Дрогобицького району – 748 (+3)

м.Самбір-675 (0)

Радехівського району-611 (+5)

Буського району-555 (0)

м. Борислав -480 (+7)

Сколівського району-442 (+0)

Старосамбірського району – 336 (0)

Новий Розділ-320 (0)

м. Трускавець – 283 (0)

Турківського району – 147 (0)

м.Моршин-50 (0)

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.

Тим часом медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

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