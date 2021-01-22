У шести районах Львівщини не виявили нових хворих на covid

Коронавірус діагностували у 68 594 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шести районах та чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 68 594 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1079 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 370.
За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Буському, Сколівському, Старосамбірському та Турківському районах, а також у Самборі, Новому Роздолі та Трускавці та Моршині.
Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 233 особи, Пустомитівському – 43 особи та Городоцькому районах – 11 осіб.
COVID-19 виявили у:
- м. Львова 32 779 (+233)
- Пустомитівського району – 5879 (+43)
- Яворівського району–3357 (+2)
- Жовківського району – 2779 (+10)
- Сокальського району-2587 (+6)
- Миколаївського району-2386 (+8)
- Городоцького району–1759 (+11)
- м. Дрогобич-1673 (+17)
- м. Червоноград– 1484 (0)
- Золочівського району-1482 (0)
- Перемишлянського району-1323 (+1)
- Кам’янка-Бузького – 1272 (0)
- Бродівського району-995 (+1)
- Мостиського району-949 (+1)
- Жидачівського району-865 (+8)
- м.Стрий-847 (+3)
- Стрийського району –773 (+8)
- Самбірського району-758 (+1)
- Дрогобицького району – 748 (+3)
- м.Самбір-675 (0)
- Радехівського району-611 (+5)
- Буського району-555 (0)
- м. Борислав -480 (+7)
- Сколівського району-442 (+0)
- Старосамбірського району – 336 (0)
- Новий Розділ-320 (0)
- м. Трускавець – 283 (0)
- Турківського району – 147 (0)
- м.Моршин-50 (0)
Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.
Наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.
Тим часом медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.
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Ольга Денисяка