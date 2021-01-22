ОСТАННІ НОВИНИ

У шести районах Львівщини не виявили нових хворих на covid

Ольга Денисяка

|

Коронавірус діагностували у 68 594 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шести районах та чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 68 594 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1079 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 370.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Буському, Сколівському, Старосамбірському та Турківському районах, а також у Самборі, Новому Роздолі та Трускавці та Моршині.

Реклама партнерів

Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 233 особи, Пустомитівському – 43 особи та Городоцькому районах –  11 осіб.

COVID-19 виявили у:

  • м. Львова 32 779 (+233)
  • Пустомитівського району – 5879 (+43)
  • Яворівського району–3357 (+2)
  • Жовківського району – 2779 (+10)
  • Сокальського району-2587 (+6)
  • Миколаївського району-2386 (+8)
  • Городоцького району–1759 (+11)
  • м. Дрогобич-1673 (+17)
  • м. Червоноград– 1484 (0)
  • Золочівського району-1482 (0)
  • Перемишлянського району-1323 (+1)
  • Кам’янка-Бузького – 1272 (0)
  • Бродівського району-995 (+1)
  • Мостиського району-949 (+1)
  • Жидачівського району-865 (+8)
  • м.Стрий-847 (+3)
  • Стрийського району –773 (+8)
  • Самбірського району-758 (+1)
  • Дрогобицького району – 748 (+3)
  • м.Самбір-675 (0)
  • Радехівського району-611 (+5)
  • Буського району-555 (0)
  • м. Борислав -480 (+7)
  • Сколівського району-442 (+0)
  • Старосамбірського району – 336 (0)
  • Новий Розділ-320 (0)
  • м. Трускавець – 283 (0)
  • Турківського району – 147 (0)
  • м.Моршин-50 (0)

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.

Тим часом медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...