До літа на Личакові встановлять пам’ятник Мирославу Скорику

На Личаківському цвинтарі у Львові почали встановлювати пам’ятник видатному українському композитору Мирославу Скорику. На могилі Маестро з’явиться скульптура, схожа до тієї, що на могилі Шопена. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На кладовищі вже стартували перші роботи, а облаштувати пам’ятник Мирославу Скорику на місці його поховання планують до першої річниці смерті, тобто до 1 червня.

Проєкт ініціювала дружина композитора, проректор із питань науки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор Адріана Скорик. Згідно з задумом, на могилі видатного композитора встановлять скульптуру «Плакальниця».

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«Скульптура – це зажурена дівчина, яка тужить та плаче, бо митець покинув цей світ. Схожий образ можна побачити на могилі видатного композитора Фредеріка Шопена на одному із найвідоміших кладовищ Парижа – Пер-Лашезі. Саме на могилі цього композитора за рік до смерті був Мирослав Скорик з дружиною. Тоді йому дуже сподобався цей меморіал, тому вирішили відтворити цей образ», – розповів керівник проєкту Зіновій Юпин.

Зараз на місці вже встановили постамент, виготовили необхідні елементи з вапняку, а невдовзі розпочнуть виготовляти саму скульптуру та бронзовий барельєф.

Встановлення пам’ятника Мирославу Скорику підтримала Львівська ОДА. Загальна його вартість становить 1,38 млн грн, з обласного бюджету вже витратили 700 тисяч грн.

Нагадаємо, Мирослав Скорик помер 1 червня 2020 року, до свого 82-річчя він не дожив півтора місяця. Поховали Маестро на Личаківському кладовищі.

Детальніше про музичний шлях Мирослава Скорика та його найвідоміші твори читайте за цим посиланням.

Додамо, що Львівській національній філармонії присвоїли ім’я Мирослава Скорика. Також президент України анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва.

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Фото: ЛОДА