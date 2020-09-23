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На пам’ятник Мирославу Скорику з обласного бюджету виділять 700 тисяч гривень

Вероніка Рой

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До річниці смерті видатного композитора і музикознавця, Героя України Мирослава Скорика планують звести пам’ятник на місці його поховання. На його спорудження виділять 700 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначимо, проєкт пам’ятника Мирославу Скорику ініціювала дружина композитора, проректор з питань науки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор Андріана Скорик.

Бюджетна комісія погодила виділення на спорудження монументу 700 тисяч гривень із обласного бюджету. Затвердили відповідне рішення депутати обласної ради під час чергової сесії.

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«Мирослав Скорик – один із тих Геніїв, які творили нашу історію. Львівщина пишається тим, що має такого уродженця, талант якого оцінили у  багатьох країнах світу. Для нього Львів завжди був особливим місцем, джерелом його натхнення. Гідне пошанування постаті нашого великого земляка – маленька лепта тої поваги, на яку він заслужив», – акцентував заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Окрім того, за ініціативи Андріани Скорик, колективу Львівської національної філармонії та Львівської облдержадміністрації, філармонії присвоять ім’я Мирослава Скорика. Відповідне рішення буде винесено на розгляд обласних обранців.

До слова, під час цьогорічного відзначення Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва.

Нагадаємо, 1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик. Поховали маестро на Личаківському кладовищі. 

Додамо, Львівський портал розповідав про музичний шлях Мирослава Скорика та про його найвідоміші твори.

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