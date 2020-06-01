Помер відомий композитор Мирослав Скорик

У 81-річному віці помер видатний композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України Мирослав Скорик. Про це 1 червня на особистій сторінці у Facebook повідомила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська, передає Львівський портал.

Про причини смерті поки не повідомляється. Зазначимо, що 13 липня Мирославу Михайловичу мало б виповнитися 82 роки.

Не маю слів…Маестро Скорик відійшов в кращі світи. Posted by Olya Lozynska on Monday, June 1, 2020

Мирослав Михайлович Скорик був відомим композитором і музикознавецем. Мав звання Герой України та народний артист України. Лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006—2010 роках, художній керівник Київської опери (2011-2016).

Найвідомішими творами Мирослава Скорика є опера «Мойсей», балет «Повернення Батерфляй», поема «Сильніше смерті» і концерт для оркестру «Карпатський». Також він написав музику до фільмів «Тіні забутих предків», «Гуси-лебеді летять», «Високий перевал» та інших.