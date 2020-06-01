ОСТАННІ НОВИНИ

Помер відомий композитор Мирослав Скорик

Ольга Денисяка

|

У 81-річному віці помер видатний композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України Мирослав Скорик. Про це 1 червня на особистій сторінці у Facebook повідомила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська, передає Львівський портал.

 

Про причини смерті поки не повідомляється. Зазначимо, що 13 липня Мирославу Михайловичу мало б виповнитися 82 роки.

Не маю слів…Маестро Скорик відійшов в кращі світи.

Posted by Olya Lozynska on Monday, June 1, 2020

 

Мирослав Михайлович Скорик був відомим композитором і музикознавецем. Мав звання Герой України та народний артист України. Лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006—2010 роках, художній керівник Київської опери (2011-2016).

Найвідомішими творами Мирослава Скорика є опера «Мойсей», балет «Повернення Батерфляй», поема «Сильніше смерті» і концерт для оркестру «Карпатський». Також він написав музику до фільмів «Тіні забутих предків», «Гуси-лебеді летять», «Високий перевал» та інших.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...