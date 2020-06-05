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Маестро Мирослава Скорика поховали на Личаківському кладовищі

Соломія Головіна

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Видатного композитора, музикознавця та Героя України Мирослава Скорика поховали на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, вчора домовину з тілом Мирослава Скорика привезли до Львова, й у Архикатедральному Соборі Святого Юра можна було попрощатись з композитором.

Сьогодні відбувся Чин похорону, а відтак – поховання на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, 1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик.

Також додамо, що Львівська опера 5-7 червня транслюватиме онлайн знакові твори видатного маестро.

Фото: ЛМР

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