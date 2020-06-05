Маестро Мирослава Скорика поховали на Личаківському кладовищі

Видатного композитора, музикознавця та Героя України Мирослава Скорика поховали на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Зазначимо, вчора домовину з тілом Мирослава Скорика привезли до Львова, й у Архикатедральному Соборі Святого Юра можна було попрощатись з композитором.
Сьогодні відбувся Чин похорону, а відтак – поховання на Личаківському кладовищі.
Нагадаємо, 1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик.
Також додамо, що Львівська опера 5-7 червня транслюватиме онлайн знакові твори видатного маестро.
Фото: ЛМР
Соломія Головіна