В електричках з’являться відеокамери і кнопки виклику поліції

Аби підвищити рівень безпеки перевезень у приміських електричках, «Укрзалізниця» обладнає вагони камерами відеоспостереження, а в кабіні машиніста з’являться кнопки виклику поліції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

В «Укрзалізниці» наголошують, що працюють над підвищенням рівня безпеки пасажирів у приміському залізничному сполученні. Для цього вже почали модернізацію електричок.

«Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда», – розповів голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак.

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Також у кабінах машиністів встановлять так звану «червону кнопку», за допомогою якої машиніст зможе оперативно викликати правоохоронців, щоб запобігти чи попередити неналежну поведінку деяких пасажирів. Отримавши виклик, наряд поліції має прибути на наступну станцію за маршрутом руху електрички.

«Моя ціль – повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх із пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними», – резюмував Жмак.

Нагадаємо, торік у серпні «Укрзалізниця» запустила воєнізовану охорону у своїх потягах. Такі охоронці працюють на трьох маршрутах, що курсують Львівщиною.

Як писав Львівський портал, торік Львівщина не виплатила «Укрзалізниці» 17 млн грн компенсацій за проїзд пільговиків у приміських електричках. У компанії вже придумали, як «вибивати» гроші з боржників і вже попередили про брак електричок в таких регіонах, в тому числі й на Львівщині.

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