Воєнізована охорона патрулюватиме у трьох потягах, яку курсують Львівщиною

«Укрзалізниця» 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охорони компанії. Зокрема, така охорона дбатиме про безпеку пасажирів у трьох потягах, які курсують Львівщиною: №92/91 Львів – Київ, №49/50 Київ – Трускавець, №29/30 Київ – Ужгород. Про це повідомляє УЗ.

«Безпека пасажирів – безумовно одне з найважливіших питань. Тому ми продовжуємо впроваджувати низку заходів, направлених на забезпечення дотримання пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті. На першому етапі працівники воєнізованої охорони «Укрзалізниці» супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів. Надалі їх перелік буде збільшено», – сказав в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик

Зокрема, охоронці будуть їздити в поїздах №10/9 Маріуполь – Київ, №29/30 Київ – Ужгород, №38/37 Київ – Запоріжжя, №49/50 Київ – Трускавець, №63/64 Харків – Київ, №79/80 Дніпро – Київ, №92/91 Львів – Київ, №102/101 Київ – Херсон, №106/105 Одеса – Київ, №136/135 Київ – Покровськ.

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Як повідомляв Львівський портал, уночі 31 липня у потязі «Маріуполь-Київ» чоловік увірвався у купе пасажирки, котра їхала з неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.

Згодом в «Укрзалізниці» пообіцяли звільнити працівників, які не допомогли жінці.

Також компанія розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах. Нею передбачене залучення сил воєнізованої охорони, а також професійної групи «провокаторів».

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