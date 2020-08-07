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У потягах патрулюватиме воєнізована охорона для посилення безпеки

Соломія Головіна

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«Укрзалізниця» розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах. Зокрема, передбачається залучення сил воєнізованої охорони, а також професійної групи «провокаторів». Про це повідомляє пресслужба УЗ.

 

Ці заходи будуть спрямовані з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів.

«Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проєкт з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони «Укрзалізниці», встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи «провокаторів» для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах», – повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

За словами Івана Юрика, вказану програму буде презентовано наступного тижня.

«Мета нашої комплексної програми – це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі», – резюмував очільник «Укрзалізниці».

Як повідомляв Львівський портал, уночі 31 липня у потязі «Маріуполь-Київ» чоловік увірвався у купе пасажирки, котра їхала з неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.

Згодом в «Укрзалізниці» пообіцяли звільнити працівників, які не допомогли жінці.

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