В «Укрзалізниці» натякнули на брак електричок в областях-боржниках. Що зі Львівщиною

«Укрзалізниця» планує укладати з місцевою владою договори на приміські пасажирські перевезення. Якщо область не підпише таку угоду, то електрички працюватимуть за залишковим принципом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі залізничного перевізника.

В «Укрзалізниці» вкотре наголошують, що приміські пасажирські перевезення є найбільш збитковими, оскільки компенсації за пільговиків, які виплачує місцева влада, не покривають навіть мінімальних витрат.

Так, за 2020 рік органи місцевої влади загалом заборгували підприємству понад 198 млн грн компенсацій за проїзд пільгових категорій населення в електричках. Львівщина не виплатила 17 млн грн, а всій Львівській залізниці, яка працює не лише на території області, – взагалі 36,9 млн грн.

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Відтак «Укрзалізниця» збирається укладати з обласними держадміністраціями публічні договори про надання послуг із приміських пасажирських перевезень. Такі угоди будуть підписувати й з великими компаніями, які зацікавлені у комфортних перевезеннях співробітників.

«Підхід простий: є договір – є електричка та якісний сервіс, немає договору – будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом. Іншого варіанту впливу на місцеві органи влади у нас практично немає», – пояснив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак.

Фактично керівництво залізниці заявило, що якщо місцеві ОДА не підписуватимуть такі договори і не оплачуватимуть проїзд пільговиків у приміських потягах, то в таких областях суттєво погіршиться робота електричок. Адже першочергово вони курсуватимуть у тих регіонах, де не буде боргів.

Нагадаємо, ще у 2018 році в уряді говорили про те, що якщо місцева влада не буде компенсовувати залізниці збитки за приміські перевезення, то електрички просто зникнуть. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що у 2018-му мешканці Львівщини блокували залізничну колію через брак місця в електричці.

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