ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус забрав життя ще 116 українців

Андрій Котенський

|

В Україні станом на ранок 17 січня 2021 року зафіксовано 1 160 682 випадків коронавірусу. За останню добу зафіксовано 5 990 нових захворювань, а померло ще 116 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

 

За даними МОЗу, серед 5 990 нових випадків коронавірусну хворобу виявили у 177 дітей та 236 медпрацівників. У той же час за добу від коронавірусу одужало – 8 777 осіб. Захворювання поволі знижується.

Водночас від початку пандемії, кількість летальних випадків уже становить 20 802 людей.

Реклама партнерів

 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  1. м. Київ – 793 випадки;
  2. Київська область – 362 випадки;
  3. Запорізька область – 332 випадки;
  4. Миколаївська область – 328 випадків;
  5. Одеська область – 330 випадків;
  6. Харківська область – 315 випадків;
  7. Львівська область – 315 випадків;
  8. Дніпропетровська область – 309 випадків;
  9. Черкаська область – 307 випадків;
  10. Полтавська область – 299 випадків;
  11. Донецька область – 234 випадки;
  12. Сумська область – 224 випадки;
  13. Чернігівська область – 198 випадків;
  14. Чернівецька область – 195 випадків;
  15. Волинська область – 178 випадків;
  16. Вінницька область – 176 випадків;
  17. Хмельницька область – 168 випадків;
  18. Житомирська область – 155 випадків;
  19. Івано-Франківська область – 153 випадки;
  20. Рівненська область – 145 випадків;
  21. Закарпатська область – 141 випадок;
  22. Тернопільська область – 107 випадків;
  23. Луганська область – 101 випадок;
  24. Херсонська область – 90 випадків;
  25. Кіровоградська область – 35 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на повторний локдаун Україна пішла, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

У міністерстві охорони здоров’я України вирішили закупляти для населення китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...