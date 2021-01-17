Коронавірус забрав життя ще 116 українців

В Україні станом на ранок 17 січня 2021 року зафіксовано 1 160 682 випадків коронавірусу. За останню добу зафіксовано 5 990 нових захворювань, а померло ще 116 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.
За даними МОЗу, серед 5 990 нових випадків коронавірусну хворобу виявили у 177 дітей та 236 медпрацівників. У той же час за добу від коронавірусу одужало – 8 777 осіб. Захворювання поволі знижується.
Водночас від початку пандемії, кількість летальних випадків уже становить 20 802 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 793 випадки;
- Київська область – 362 випадки;
- Запорізька область – 332 випадки;
- Миколаївська область – 328 випадків;
- Одеська область – 330 випадків;
- Харківська область – 315 випадків;
- Львівська область – 315 випадків;
- Дніпропетровська область – 309 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Полтавська область – 299 випадків;
- Донецька область – 234 випадки;
- Сумська область – 224 випадки;
- Чернігівська область – 198 випадків;
- Чернівецька область – 195 випадків;
- Волинська область – 178 випадків;
- Вінницька область – 176 випадків;
- Хмельницька область – 168 випадків;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Івано-Франківська область – 153 випадки;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Кіровоградська область – 35 випадків;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на повторний локдаун Україна пішла, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.
Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.
У міністерстві охорони здоров’я України вирішили закупляти для населення китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!
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Андрій Котенський