Коронавірус забрав життя ще 116 українців

В Україні станом на ранок 17 січня 2021 року зафіксовано 1 160 682 випадків коронавірусу. За останню добу зафіксовано 5 990 нових захворювань, а померло ще 116 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗу, серед 5 990 нових випадків коронавірусну хворобу виявили у 177 дітей та 236 медпрацівників. У той же час за добу від коронавірусу одужало – 8 777 осіб. Захворювання поволі знижується.

Водночас від початку пандемії, кількість летальних випадків уже становить 20 802 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 793 випадки; Київська область – 362 випадки; Запорізька область – 332 випадки; Миколаївська область – 328 випадків; Одеська область – 330 випадків; Харківська область – 315 випадків; Львівська область – 315 випадків; Дніпропетровська область – 309 випадків; Черкаська область – 307 випадків; Полтавська область – 299 випадків; Донецька область – 234 випадки; Сумська область – 224 випадки; Чернігівська область – 198 випадків; Чернівецька область – 195 випадків; Волинська область – 178 випадків; Вінницька область – 176 випадків; Хмельницька область – 168 випадків; Житомирська область – 155 випадків; Івано-Франківська область – 153 випадки; Рівненська область – 145 випадків; Закарпатська область – 141 випадок; Тернопільська область – 107 випадків; Луганська область – 101 випадок; Херсонська область – 90 випадків; Кіровоградська область – 35 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на повторний локдаун Україна пішла, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

У міністерстві охорони здоров’я України вирішили закупляти для населення китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!

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