Коронавірус підхопило ще 7729 українців

В Україні на 16 січня 2021 року зафіксовано уже 1 154 692 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу захворіло 7 729 осіб та померло ще 144 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними МОЗу, за останню добу захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. До лікарні госпіталізовано – 2 083 особи.

У той же час ще 9 792 людини успішно здолали COVID.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 821 випадок; Запорізька область – 696 випадків; Дніпропетровська область – 586 випадків; Донецька область – 540 випадків; Львівська область – 485 випадків; Київська область – 474 випадки; Миколаївська область – 409 випадків; Полтавська область – 350 випадків; Одеська область – 325 випадків; Черкаська область – 323 випадки; Харківська область – 285 випадків; Рівненська область – 243 випадки; Сумська область – 237 випадків; Вінницька область – 228 випадків; Хмельницька область – 210 випадків; Чернівецька область – 209 випадків; Волинська область – 204 випадки; Житомирська область – 200 випадків; Івано-Франківська область – 168 випадків; Луганська область – 155 випадків; Закарпатська область – 147 випадків; Тернопільська область – 145 випадків; Чернігівська область – 134 випадки; Кіровоградська область – 92 випадки; Херсонська область – 63 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на повторний локдаун Україна пішла, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

Варто також зазначити, що у Степанова вирішили закупляти для українців китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!

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