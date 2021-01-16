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Коронавірус підхопило ще 7729 українців

Андрій Котенський

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В Україні на 16 січня 2021 року зафіксовано уже 1 154 692 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу захворіло 7 729 осіб та померло ще 144 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За даними МОЗу, за останню добу захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. До лікарні госпіталізовано – 2 083 особи.

У той же час ще 9 792 людини успішно здолали COVID.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  1. м. Київ – 821 випадок;
  2. Запорізька область – 696 випадків;
  3. Дніпропетровська область – 586 випадків;
  4. Донецька область – 540 випадків;
  5. Львівська область – 485 випадків;
  6. Київська область – 474 випадки;
  7. Миколаївська область – 409 випадків;
  8. Полтавська область – 350 випадків;
  9. Одеська область – 325 випадків;
  10. Черкаська область – 323 випадки;
  11. Харківська область – 285 випадків;
  12. Рівненська область – 243 випадки;
  13. Сумська область – 237 випадків;
  14. Вінницька область – 228 випадків;
  15. Хмельницька область – 210 випадків;
  16. Чернівецька область – 209 випадків;
  17. Волинська область – 204 випадки;
  18. Житомирська область – 200 випадків;
  19. Івано-Франківська область – 168 випадків;
  20. Луганська область – 155 випадків;
  21. Закарпатська область – 147 випадків;
  22. Тернопільська область – 145 випадків;
  23. Чернігівська область – 134 випадки;
  24. Кіровоградська область – 92 випадки;
  25. Херсонська область – 63 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на повторний локдаун Україна пішла, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

Варто також зазначити, що у Степанова вирішили закупляти для українців китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!

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