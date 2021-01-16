Коронавірус підхопило ще 7729 українців

В Україні на 16 січня 2021 року зафіксовано уже 1 154 692 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу захворіло 7 729 осіб та померло ще 144 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.
За даними МОЗу, за останню добу захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. До лікарні госпіталізовано – 2 083 особи.
У той же час ще 9 792 людини успішно здолали COVID.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 821 випадок;
- Запорізька область – 696 випадків;
- Дніпропетровська область – 586 випадків;
- Донецька область – 540 випадків;
- Львівська область – 485 випадків;
- Київська область – 474 випадки;
- Миколаївська область – 409 випадків;
- Полтавська область – 350 випадків;
- Одеська область – 325 випадків;
- Черкаська область – 323 випадки;
- Харківська область – 285 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 237 випадків;
- Вінницька область – 228 випадків;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Волинська область – 204 випадки;
- Житомирська область – 200 випадків;
- Івано-Франківська область – 168 випадків;
- Луганська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 145 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки;
- Кіровоградська область – 92 випадки;
- Херсонська область – 63 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на повторний локдаун Україна пішла, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.
Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.
Варто також зазначити, що у Степанова вирішили закупляти для українців китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!
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Андрій Котенський