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В Україні не продовжать локдаун після 24 січня, – Шмигаль

Ольга Денисяка

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В Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до «помаранчевого» рівня карантину. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Україна 24.

 

За його словами, посиленні обмеження вводили, щоб зменшити зростання захворюваності на COVID після новорічних свят.

«З 25 ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення (захворюваності – ред.). Ми очікуємо більш значного зростання після новорічних свят, але медична система готова», – сказав Шмигаль.

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Про те, що локдаун не планують продовжувати заявляв і головний санлікар Віктор Ляшко. За його словами, з 25 січня МОЗ розраховує перейти на адаптивний карантин, що буде застосовуватися в регіонах з локальними спалахами Covid-19.

Водночас Ляшко не виключає, що може статися така ситуація, що посилення у країні будуть знов необхідні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла від 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

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