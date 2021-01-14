МОЗ не планує продовжувати локдаун після 24 січня, – Ляшко

В Україні не планують продовжувати жорсткий карантин після 24 січня. Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

З 25 січня МОЗ розраховує перейти на адаптивний карантин, що буде застосовуватися в регіонах з локальними спалахами Covid-19.

“Ми плануємо вийти з карантину з 25 січня і не впроваджувати жорсткого карантину в подальшому, а перейти на адаптивний, який застосовуватиметься там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності. Втім, як я вже зазначив, є певні перемінні, яких ми не можемо передбачити”, – розповів Ляшко.

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Він також додав, що перед запровадженням зимового локдауну враховувався той факт, що саме з 14 січня зростає захворюваність грипом та ГРВІ, а їхній пік переходить на лютий. Через те, що в період новорічних свят люди менше звертають до лікарів, коронавірус накладається на сезонність грипу, тому у МОЗ прогнозують зростання захворюваності саме в кінці січня – лютому. Однак, завдяки жорсткому карантину це відбуватиметься поступово і дозволить збити криву росту, аби збільшення захворюваності не ввело систему охорони здоров’я у колапс.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

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