Де на Львівщині не виявили нових хворих на covid

Коронавірус діагностували у 66 573 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 66 573 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1792 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 525.
За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Стрийському, Радехівському і Турківському районах, а також у Моршині, Трускавці та Червонограді.
Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 310 особа, Пустомитівському – 64 особи та Кам’янка-Бузькому районах – 16 осіб.
COVID-19 виявили у:
- м. Львова 31 603 (+301)
- Пустомитівського району – 5685 (+64)
- Яворівського району–3298 (+6)
- Жовківського району – 2703 (+15)
- Миколаївського району-2651 (+1)
- Сокальського району-2539 (+7)
- Городоцького району–1727 (+13)
- м. Дрогобич-1634 (+6)
- м. Червоноград– 1443(0)
- Золочівського району-1440 (+22)
- Перемишлянського району-1293 (+15)
- Кам’янка-Бузького – 1250 (+16)
- Бродівського району-977 (+12)
- Мостиського району-934 (+5)
- Жидачівського району-845 (+8)
- м.Стрий-820 (+8)
- Стрийського району –751 (0)
- Самбірського району-745 (+6)
- Дрогобицького району – 738 (+5)
- м.Самбір-656 (+3)
- Радехівського району-597 (0)
- Буського району-540 (+1)
- м. Борислав -468 (+9)
- Сколівського району-439 (+1)
- Старосамбірського району – 326 (+6)
- м. Трускавець – 279 (0)
- Турківського району – 142 (0)
- м.Моршин-49 (0)
Зазначимо, що наразі на Львівщині лікарні, відведені для хворих на коронавірус, заповнені на 31,4%.
Також станом на сьогодні близько 3,5 тисячі ліжок в лікарнях Львівщини забезпечені киснем, що у відсотковому значенні становить 90%. Зазначимо, у МОЗ, що на Львівщині COVID-ліжка повинні бути забезпечені киснем щонайменше на 80%.
Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 15 січня, на Львівщині лабораторно підтверджено 65 573 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих.
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Ольга Денисяка