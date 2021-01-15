Де на Львівщині не виявили нових хворих на covid

Коронавірус діагностували у 66 573 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 66 573 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1792 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 525.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Стрийському, Радехівському і Турківському районах, а також у Моршині, Трускавці та Червонограді.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 310 особа, Пустомитівському – 64 особи та Кам’янка-Бузькому районах – 16 осіб.

COVID-19 виявили у:

м. Львова 31 603 (+301)

Пустомитівського району – 5685 (+64)

Яворівського району–3298 (+6)

Жовківського району – 2703 (+15)

Миколаївського району-2651 (+1)

Сокальського району-2539 (+7)

Городоцького району–1727 (+13)

м. Дрогобич-1634 (+6)

м. Червоноград– 1443(0)

Золочівського району-1440 (+22)

Перемишлянського району-1293 (+15)

Кам’янка-Бузького – 1250 (+16)

Бродівського району-977 (+12)

Мостиського району-934 (+5)

Жидачівського району-845 (+8)

м.Стрий-820 (+8)

Стрийського району –751 (0)

Самбірського району-745 (+6)

Дрогобицького району – 738 (+5)

м.Самбір-656 (+3)

Радехівського району-597 (0)

Буського району-540 (+1)

м. Борислав -468 (+9)

Сколівського району-439 (+1)

Старосамбірського району – 326 (+6)

м. Трускавець – 279 (0)

Турківського району – 142 (0)

м.Моршин-49 (0)

Зазначимо, що наразі на Львівщині лікарні, відведені для хворих на коронавірус, заповнені на 31,4%.

Також станом на сьогодні близько 3,5 тисячі ліжок в лікарнях Львівщини забезпечені киснем, що у відсотковому значенні становить 90%. Зазначимо, у МОЗ, що на Львівщині COVID-ліжка повинні бути забезпечені киснем щонайменше на 80%.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 15 січня, на Львівщині лабораторно підтверджено 65 573 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих.

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