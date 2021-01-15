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Де на Львівщині не виявили нових хворих на covid

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 66 573 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 66 573 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1792 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 525.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Стрийському, Радехівському і Турківському районах, а також у Моршині, Трускавці та Червонограді.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 310 особа, Пустомитівському – 64 особи та Кам’янка-Бузькому районах –  16 осіб.

COVID-19 виявили у:

  • м. Львова 31 603 (+301)
  • Пустомитівського району – 5685 (+64)
  • Яворівського району–3298 (+6)
  • Жовківського району – 2703 (+15)
  • Миколаївського району-2651 (+1)
  • Сокальського району-2539 (+7)
  • Городоцького району–1727 (+13)
  • м. Дрогобич-1634 (+6)
  • м. Червоноград– 1443(0)
  • Золочівського району-1440 (+22)
  • Перемишлянського району-1293 (+15)
  • Кам’янка-Бузького – 1250 (+16)
  • Бродівського району-977 (+12)
  • Мостиського району-934 (+5)
  • Жидачівського району-845 (+8)
  • м.Стрий-820 (+8)
  • Стрийського району –751 (0)
  • Самбірського району-745 (+6)
  • Дрогобицького району – 738 (+5)
  • м.Самбір-656 (+3)
  • Радехівського району-597 (0)
  • Буського району-540 (+1)
  • м. Борислав -468 (+9)
  • Сколівського району-439 (+1)
  • Старосамбірського району – 326 (+6)
  • м. Трускавець – 279 (0)
  • Турківського району – 142 (0)
  • м.Моршин-49 (0)

Зазначимо, що наразі на Львівщині лікарні, відведені для хворих на коронавірус, заповнені на 31,4%.

Також станом на сьогодні близько 3,5 тисячі ліжок в лікарнях Львівщини забезпечені киснем, що у відсотковому значенні становить 90%. Зазначимо, у МОЗ, що на Львівщині COVID-ліжка повинні бути забезпечені киснем щонайменше на 80%.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 15 січня, на Львівщині лабораторно підтверджено 65 573 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих.

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