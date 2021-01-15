Лікарні Львівщини на понад 31% заповнені хворими на COVID. Де найбільше пацієнтів?

Станом на п’ятницю, 15 січня, на Львівщині лікарні, відведені для хворих на коронавірус, заповнені на 31,4%. Про це 15 січня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

На сьогодні у стаціонарах області знаходиться 1240 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. З них 127 – у реанімації, ще 30 підключені до ШВЛ. Заповненість ліжкової мережі становить 31,4%

Як повідомив Орест Чемерис, щоденно в стаціонари області госпіталізовують 100-120 пацієнтів з коронавірусом з підозрою на інфекцію.

Реклама партнерів

Найбільше хворих наразі знаходиться у таких лікарнях:

лікарня швидкої медичної допомоги Львова – 234;

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи – 115;

Центр легеневого здоров’я – 98;

Львівська обласна інфекційна лікарня – 74;

Стрийська міська лікарня – 67;

Новояворівська районна лікарня – 63.

Також станом на сьогодні близько 3,5 тисячі ліжок в лікарнях Львівщини забезпечені киснем, що у відсотковому значенні становить 90%. Зазначимо, у МОЗ, що на Львівщині COVID-ліжка повинні бути забезпечені киснем щонайменше на 80%.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 15 січня, на Львівщині лабораторно підтверджено 65 573 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook