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Гірникам Львівщини заборгували майже 175 млн грн заробітної плати

Юлія Осим

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На сьогодні зарплатна заборгованість перед гірниками державних шахт в Україні становить 716,9 млн грн. Зокрема, на Львівщині боргова сума сягає 174,9 млн грн. Про це Львівському порталу повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

 

Як свідчать дані Міністерства енергетики України, на сьогодні найбільшою є заборгованість із виплати заробітної плати перед шахтарями Донеччини – 338,3 млн грн. На другому місці гірники Львівщини – 174,9 млн грн. Ще 161,8 млн грн держава винна луганським шахтарям. Трохи меншою є заборгованість на Волині – там працівникам шахт не виплатили 41,9 млн грн.

Окрім того, серед державних об’єднань найбільшу заборгованість перед працівниками мають  ДП «Селидіввугілля» – 168,7 млн грн, ДП «Львіввугілля» – 138,7 млн грн та ПАТ «Лисичанськвугілля» – 102,5 млн грн.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року уряд спрямував 1,4 млрд грн на погашення заборгованості із виплати заробітної плати шахтарям. Проте, ці гроші, за словами Михайла Волинця, не надто покращили загальну ситуацію.

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Через борги із зарплати 28 серпня на шахті «Надія» розпочалась підземна акція протесту. Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримували зарплату. Борг сягнув 61,54 млн грн. Наприкінці жовтня гірникам шахти «Надія» погасили заборгованість із заробітної плати.

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