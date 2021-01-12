У львівських дитсадках подорожчало харчування

З січня цьогоріч у львівських дошкільних закладах зросла оплата, зокрема, подорожчало харчування дітей. Відтепер батькам доведеться платити на одну-дві гривні більше за день, залежно від групи. Про це інформує «Еспресо.Захід».

На сьогодні за день харчування в групі раннього віку плата становить 18,20 грн, для дошкільнят віком від 3 до 6 років – 27,90 грн.

«Ціна на харчування розраховується відповідно індексу споживчих цін, – пояснює Наталія Клочко. – У нас ще добра ситуація, оскільки батьки сплачують 60% вартості меню, а решту додає міський бюджет. Ми спостерігали за ситуацією в інших містах – десь оплачують батьки 70%, а хтось і всі 100 відсотків», ро – розповіла спеціалістка з питань дошкільної освіти ЛМР Наталія Клочко.

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Також у санаторних групах доведеться платити більше на дві гривні. Цьогоріч з’явилося безглютенове та безлактозне харчування. Оскільки ці продукти суттєво зросли у вартості, їх виділили в окрему групу, така практика вперше у Львові, зауважили у міськраді. Наразі цей тип харчування коштує 54,60 грн в день.

Як писав раніше Львівський портал, що разом з платним харчуванням у закладах освіти міста окремі категорії дітей харчуються безкоштовно. Зокрема, учні 1 – 4 класів, школярі та дошкільнята, які є з багатодітних сімей, діти постраждалих учасників Революції Гідності, зі сімей Героїв Небесної Сотні, учасників АТО, також діти-сироти та діти з особливими освітніми потребами. У грудні минулого року до переліку цих категорій у Львівській міськраді включили ще одну – діти медиків, котрі померли від коронавірусу.

Загалом на пільгове харчування дітей у закладах освіти у 2021 році з бюджету міста передбачено 82 млн грн. Слід зазначити, що лише дві категорії дітей, які у Львові отримують безкоштовні обіди, – а таких понад 45 тисяч – це школярі 1-4 класів та діти з багатодітних сімей.

Нагадаємо, нещодавно у мерії Львова заявляли, що більшість шкільних їдалень готує за рецептами відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він ще у 2018 році взявся реформувати шкільне харчування в Україні, яке застрягло у застарілих радянських підходах. Детальніше про це Львівський портал писав у статті «Революція їжі».

Додамо, що нещодавно й МОЗ оновило санітарний регламент у школах. З 1 січня у школах зміняться правила харчування, акцент буде виключно на здоровій їжі. Так, у школах заборонять продавати снеки, чипси, сухарики, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, низку солодощів та цукерок.

У 2018 році третина батьків на Львівщині не задоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

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