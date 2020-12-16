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У шкільних їдальнях Львова більшість страв готують за рецептами Євгена Клопотенка, – мерія

Соломія Головіна

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У Львівській міській раді запевняють, що у шкільних їдальнях міста більшість страв готуються за рецептами відомого шеф-кухаря та кулінарного експерта Євгена Клопотенка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Як зазначається, управління освіти Львівської міської ради впродовж тривалого часу працює над організацією та постійним вдосконаленням меню у шкільних їдальнях.

Ще у 2018 році мерія організувала зустріч надавачів послуг харчування з українським кулінарним експертом Євгеном Клопотенком, після чого в окремих закладах були впроваджені страви із його збірника страв, розробленого для закладів освіти.

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У 2019 році управління освіти створило робочу групу для напрацювання оновленого переліку буфетної продукції для заохочення учнів шкіл до здорового харчування. За результатами напрацювань групи було затверджено перелік продукції шкільних їдалень, розроблено та затверджено двотижневе меню для організації дитячого харчування у школах. Перелік буфетної продукції та затверджене двотижневе меню відповідає державним санітарним нормам і правилам та «Збірнику рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах» Євгена Клопотенка. Усіх надавачів послуг зобов’язано реалізовувати продукцію, в межах затвердженого переліку.

Відтак, у школах Львова більшість страв готуються за збірником Євгена Клопотенка, а саме:

    • серед буфетної продукції: бургери в асортименті, нагетси, бутерброди, овочеві салати;
    • двотижневе меню: салат з свіжої капусти із свіжим горошком, салат з буряка з грінками, салат овочевий, салат з капусти з насінням соняшника, борщ, суп овочевий, болонєзе, «Мак енд чіз», чахохбілі з куркою, картопля запечена з куркумою, картопляне пюре, риба припущена або смажена, фрикадельки рибні, чай, чай в асортименті, лимонад.

Львівський портал повідомляв, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що візьметься реформувати шкільне харчування.

Відтак нещодавно Міністерство охорони здоров’я оновило санітарний регламент у школах, який має запрацювати з 1 січня. Зокрема, мова йде про зміну правил харчування у школах, де має бути враховано тенденції  здорового харчування на підходах ВООЗ. У школах заборонять продавати снеки, чипси, сухарики, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, низку солодощів та цукерок.
Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».

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