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Чи будуть COVID-паспорти в Україні: пояснення МОЗ

Ольга Денисяка

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В Україні розглядають можливість введення спеціальних паспортів, які отримуватимуть громадяни після вакцинації від COVID. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

 

За його словами, більшість країн під час пандемії COVID-19 скористалися ст. 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові вимоги для перетину кордону. В Україні, наприклад, вимагають поліс медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, а також пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний ПЛР-тест.

Ляшко також зазначив, що після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт про проведення вакцинації замість теперішніх умов.

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«В Україні це питання також знаходиться на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей»,  –  підкреслив Ляшко.

Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію, тільки в тому випадку, коли використовується схвалена ВООЗ вакцина.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що за цей час вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

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