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Українці стали менше звертатись за тестуванням на COVID-19, – Степанов

Вероніка Рой

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Українці стали менше звертатися за тестуванням та часто звертаються до лікаря тоді, коли їх стан стає важчим. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю проєкту «Настоящее время».

 

«У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить істотно зменшилася. Наші лабораторні центри в деяких областях працюють тільки на 25-30% своєї потужності. При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, знаходяться вдома, звертаються тільки на п’ятий-сьомий день, якщо їх стан стає важчим», – зазначив міністр.

Він закликав українців при найменших симптомах будь-якого респіраторного захворювання відразу звертатися до медиків.

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«У нас є всі можливості робити велику кількість тестів, в тому числі і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат», – додав Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 9 січня, в Україні 1 110 015 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 4 846 нових хворих.

Раніше у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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