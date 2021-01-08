На Різдво коронавірус діагностували 5 676 українцям

Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, в Україні лабораторно підтвердили 1 105 169 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 5 676 нових хворих, ще 83 людини померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 105 169 людей. Протягом четверга, 7 січня, діагноз встановили ще 5 676 новим хворим, серед них 179 медиків та 166 дітей. Також 5 131 пацієнт одужав за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 19 588 людей (+83 особи за минулу добу). Одужали 778 345 українців (+5 131 особа за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 438 випадків;

Миколаївська область – 418 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Житомирська область – 358 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Чернігівська область – 290 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Сумська область – 235 випадків;

Херсонська область – 192 випадки;

Харківська область – 191 випадок;

Чернівецька область – 152 випадки;

Рівненська область – 146 випадків;

Черкаська область – 146 випадків;

Полтавська область – 115 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 96 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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