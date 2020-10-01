На Львівщині середня зарплата зменшилася на майже 3%

На Львівщині у серпні середня номінальна зарплата становила 10 225 грн – це на 2,9% менше, ніж цьогоріч у липні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики Львівщини.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Львівської області у серпні 2020 року становила 10225 грн). Порівняно з липнем 2020 року заробітна плата зменшилася на 2,9%. За одну відпрацьовану годину працівникові нараховано у середньому 87,14 грн.

Найбільш оплачуваними у серпні 2020 року були працівники:

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підприємств та організацій з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (22042 грн),

з добування сирої нафти та природного газу (18762 грн),

фінансової та страхової діяльності (17946 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано:

у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (3951 грн),

з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (5566 грн),

поштової та кур’єрської діяльності (6018 грн).

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