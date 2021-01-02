Зарплати освітян зросли на 20%

З 1 січня зарплати працівників освіти в Україні збільшилися на 20%. Про це Львівському порталу повідомли у прес-службі МОН.

У повідомленні йдеться, що в держбюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки України передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%.

У міністерстві також додали, що з загальної суми видатків на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік. Також передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

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