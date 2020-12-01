ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні зросли прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

Вероніка Рой

|

З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та розмір мінімальної пенсії.Відповідні норми містяться в статті 7 закону про державний бюджет на 2020 рік, передає УП.

 

Прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 грн до 1769 гривень. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 гривні. Загалом в 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%.

Реклама партнерів

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде наступним:

  • для дітей до 6 років – 1921 гривня;
  • для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень;
  • для працездатних осіб – 2270 гривень;
  • для осіб, які втратили працездатність – 1769 гривень.

Зазначимо, згідно з проєктом держбюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2021 році на 9,3% – з 1769 до 1934 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...