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Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати у 2021 році

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний, 2021 рік. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік. З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%). З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%). З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%)», – написав прем’єр.

Він зазначив, що бачення щодо необхідності підвищувати МЗП базується на 5 факторах: споживчому попиту, інфляції, зайнятості, подоланні бідності та нерівності.

Відповідно до розрахунків, збільшення мінімальної заробітної плати стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію, дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн та не матиме значного впливу на інфляцію.

Зазначимо, що на 2020 рік з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4 723 грн.

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