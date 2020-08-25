Рада підтримала підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч

Верховна Рада схвалила текст законопроєкту №3963 авторства президента Володимира Зеленського про підвищення мінімальної зарплати в Україні. Мінімалку повинні підвищити до 5000 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 295 нардепів.

Зокрема, передбачено збільшити мінімальну зарплату на 5,86% до 5000 гривень з 1 вересня.

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Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та мінімальною зарплатою збільшуються витрати на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС. Його розмір складе 2225 гривень (підвищення складе 5,86%).

Додаткові витрати на оплату праці у зв’язку з підвищенням розмірів мінімальної зарплати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС будуть забезпечені завдяки економії витрат за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу».

Ця сума складе 3,5 млрд гривень. Вона виникла у зв’язку з відхиленням фактичного курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют у порівнянні з прогнозними курсом.

Крім того, будуть збільшені і планові податкові надходження на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб – на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 80 млн гривень.

Зазначимо, що з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 4 723 грн.

Уряд планує збільшувати мінімальну зарплату у три етапи. Детальніше про них читайте тут.

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