ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні виявили ще 9432 зараження коронавірусом

Андрій Котенський

|

Станом на ранок, 1 січня в Україні Covid-19 діагностували ще у 9432 осіб, 147 заражених померли, 10016 людей одужали, повідомляє Українська правда.

 

Лідером з поширення коронавірусу залишається Київ – минулої доби в столиці «плюс» 885 випадків та 16 смертей.

На Харківщині захворіли 713 людей, Covid-19 забрав життя 12 пацієнтів. Також у трійці антилідерів Київська область з 627 новими зараженнями та 10 летальними випадками.

Реклама партнерів

 

Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 1 064 479 українців.

Кількість захворювань в регіонах:

  1. Київ – 112 356 (+885)
  2. Одеська область – 71 669 (+544)
  3. Харківська область – 70 090 (+713)
  4. Львівська область – 61 696 (+428)
  5. Київська область – 59 831 (+627)
  6. Дніпропетровська область – 58 991 (+430)
  7. Запорізька область – 54 607 (+519)
  8. Івано-Франківська область – 43 341 (+151)
  9. Рівненська область – 41 275 (+285)
  10. Сумська область – 40 989 (+347)
  11. Чернівецька область – 40 225 (+208)
  12. Хмельницька область – 39 692 (+505)
  13. Житомирська область – 39 604 (+402)
  14. Черкаська область – 39 351 (+340)
  15. Донецька область – 36 909 (+518)
  16. Полтавська область – 36 598 (+519)
  17. Тернопільська область – 34 194 (+171)
  18. Волинська область – 33 207 (+191)
  19. Миколаївська область – 31 314 (+414)
  20. Чернігівська область – 30 234 (+337)
  21. Закарпатська область – 28 313 (+113)
  22. Вінницька область – 22 735 (+235)
  23. Херсонська область – 17 906 (+154)
  24. Луганська область – 10 830 (+322)
  25. Кіровоградська область – 8 522 (+74)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...