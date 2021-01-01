В Україні виявили ще 9432 зараження коронавірусом

Станом на ранок, 1 січня в Україні Covid-19 діагностували ще у 9432 осіб, 147 заражених померли, 10016 людей одужали, повідомляє Українська правда.
Лідером з поширення коронавірусу залишається Київ – минулої доби в столиці «плюс» 885 випадків та 16 смертей.
На Харківщині захворіли 713 людей, Covid-19 забрав життя 12 пацієнтів. Також у трійці антилідерів Київська область з 627 новими зараженнями та 10 летальними випадками.
Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 1 064 479 українців.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 112 356 (+885)
- Одеська область – 71 669 (+544)
- Харківська область – 70 090 (+713)
- Львівська область – 61 696 (+428)
- Київська область – 59 831 (+627)
- Дніпропетровська область – 58 991 (+430)
- Запорізька область – 54 607 (+519)
- Івано-Франківська область – 43 341 (+151)
- Рівненська область – 41 275 (+285)
- Сумська область – 40 989 (+347)
- Чернівецька область – 40 225 (+208)
- Хмельницька область – 39 692 (+505)
- Житомирська область – 39 604 (+402)
- Черкаська область – 39 351 (+340)
- Донецька область – 36 909 (+518)
- Полтавська область – 36 598 (+519)
- Тернопільська область – 34 194 (+171)
- Волинська область – 33 207 (+191)
- Миколаївська область – 31 314 (+414)
- Чернігівська область – 30 234 (+337)
- Закарпатська область – 28 313 (+113)
- Вінницька область – 22 735 (+235)
- Херсонська область – 17 906 (+154)
- Луганська область – 10 830 (+322)
- Кіровоградська область – 8 522 (+74)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.
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Андрій Котенський