В Україні виявили ще 9432 зараження коронавірусом

Станом на ранок, 1 січня в Україні Covid-19 діагностували ще у 9432 осіб, 147 заражених померли, 10016 людей одужали, повідомляє Українська правда.

Лідером з поширення коронавірусу залишається Київ – минулої доби в столиці «плюс» 885 випадків та 16 смертей.

На Харківщині захворіли 713 людей, Covid-19 забрав життя 12 пацієнтів. Також у трійці антилідерів Київська область з 627 новими зараженнями та 10 летальними випадками.

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Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 1 064 479 українців.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 112 356 (+885) Одеська область – 71 669 (+544) Харківська область – 70 090 (+713) Львівська область – 61 696 (+428) Київська область – 59 831 (+627) Дніпропетровська область – 58 991 (+430) Запорізька область – 54 607 (+519) Івано-Франківська область – 43 341 (+151) Рівненська область – 41 275 (+285) Сумська область – 40 989 (+347) Чернівецька область – 40 225 (+208) Хмельницька область – 39 692 (+505) Житомирська область – 39 604 (+402) Черкаська область – 39 351 (+340) Донецька область – 36 909 (+518) Полтавська область – 36 598 (+519) Тернопільська область – 34 194 (+171) Волинська область – 33 207 (+191) Миколаївська область – 31 314 (+414) Чернігівська область – 30 234 (+337) Закарпатська область – 28 313 (+113) Вінницька область – 22 735 (+235) Херсонська область – 17 906 (+154) Луганська область – 10 830 (+322) Кіровоградська область – 8 522 (+74)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.