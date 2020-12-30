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Британія схвалила вже другу вакцину від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Вакцина проти коронавірусу, розроблена вченими Оксфордського університету та компанією AstraZeneca, отримала схвалення для використання у Великій Британії. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

 

Британія замовила у виробника AstraZeneca 100 мільйонів доз, яких достатньо для вакцинації 50 мільйонів людей. Схвалення регулятором лікарських засобів означає, що вакцина є одночасно безпечною та ефективною.

Це вже друга вакцина, затверджена у Британії після того, як у грудні було схвалено препарат Pfizer/BioNTech.

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Понад 600 тисяч людей у Британії були щеплені з 8 грудня, коли країна першою на Заході почала програму вакцинації населення.

Очікується, що застосування вакцини AstraZeneca призведе до значного збільшення темпів вакцинації, оскільки вона дешева і легка у масовому виробництві. Її можна зберігати в звичайному холодильнику – на відміну від препарату Pfizer/BioNTech, який потребує зберігання в умовах надмірного холоду при -70°С.

Затвердження нової вакцини відбулося після того, як Громадська служба охорона здоров’я Англії заявила, що країна стикається з “безпрецедентним” рівнем інфекцій.

Станом на 28 грудня рекордні 53 135 нових випадки коронавірусу були зафіксовані у Британії за добу. Наприкінці 2020 року у Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.  За даними досліджень, він заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Як повідомляв Львівський портал, Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Також нещодавно ми повідомляли, що у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу.

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