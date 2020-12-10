На Сокальщині продають спиртзавод

Фонд держмайна продає Борокський спиртзавод, який розташовується у Сокальському районі на Львівщині.

Борокське МПД (місце провадження діяльності) – це вже п’ятий об’єкт ДП «Укрспирт», який виставили на приватизаційні аукціони у Львівській області. Його стартова ціна – 13 млн 248 тис. грн.

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Місце розташування цього об’єкта приватизації: с.Борок (вул.Миру, 14); смт.Жвирка (вул. 1 Травня, 9) на Сокальщині.

На аукціон, який відбудеться 29 грудня, виставили об’єкт із загальною площею будівель та споруд 10 484,6 кв м. Площа самої земельної ділянки – 7,5913 га.

Також мова йде про понад 350 одиниць устаткування, 14 транспортних засобів, понад 18 об’єктів нерухомості.

Що стосується умов продажу, то мова йде про збереження до 1 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше ніж 70% штатних одиниць та профілю підприємства. Детальніше про це читайте за посиланням.

Раніше Львівський портал інформував про продаж Воютицького, Великолюбінського спиртзаводів.

Нагадаємо, Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, продали за 50 млн грн, а завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн.

Як писав Львівський портал, на Львівщині не працювали 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину із них довели до банкрутства, а устаткування порізали на металобрухт за борги.

Фото: Фонд держмайна