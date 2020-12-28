Скільки грошей українці готові «проїсти» за новорічним столом. Опитування

На новорічний стіл цьогоріч українці готові в середньому витратити 1440 грн, що на 50 грн більше, ніж у 2019-му. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводив Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

В середньому українці готові витратити на новорічний стіл 1440 грн (або 50,6 доларів за грудневим курсом НБУ). Торік ця сума становила 1390 грн, тобто на 50 грн менше.

Втім якщо перевести у долари, то цьогорічний бюджет новорічного столу насправді менший, ніж у 2019-му: 50,6 доларів проти 59,7 доларів.У 2018 році українці говорили, що «проїсти» за новорічним столом в середньому готові 1752 грн або 62,8 доларів за тодішнім курсом НБУ.

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Водночас зараз поменшало громадян, які не мають коштів на новорічний стіл. Цьогоріч на це поскаржились 16% респондентів, тоді як у попередні роки їх було 23%.

Зазначимо, що понад 80% українців планують зустрічати 2021 рік удома. Соціологи кажуть, що на святкування Нового року саме у родинному колі вплинула пандемія коронавірусу.

Як писав Львівський портал, цьогоріч новорічне застілля українцям обійдеться у 1706 грн. Що саме зможе купити і приготувати на ці кошти середньостатистична сім’я, читайте за цим посиланням.

Соцопитування методом особистого інтерв’ю проводили 5-13 грудня в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Участь у ньому взяли 2004 респонденти віком від 18 років. Похибка не перевищує 3,3%.

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