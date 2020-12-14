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Стало відомо, скільки українцям коштуватиме новорічний стіл

Ольга Денисяка

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Українська сім’я з чотирьох членів у середньому витратить 1706,09 гривень на їжу для святкування 2021 року. Це лише на 5,3% більше, ніж торік. Про це повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

 

Так, три кілограми салату «Олів’є» з ковбасою коштуватиме у 159,37 грн. Найдорожчими інгредієнтами буде ковбаса (70 грн за пів кілограма), зелений горошок (32,50 грн за 0,5 кг), 200 г солоних огірків (16,50 грн), шість яєць (14,50 грн) та 180 г майонезу (12,50 грн). За цибулю, моркву та картоплю доведеться у середньому заплатити 13,37 грн.

Півтора кілограма «оселедця під шубою» обійдуться у 120,37 грн. Лише за 0,5 кг філе оселедця доведеться заплатити у середньому 100 грн. Решта коштів піде на майонез, моркву, буряк, цибулю та картоплю.

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За підрахунками інституту, на 10-30% за рік зросла вартість м’ясних продуктів. Загалом вартість 2,5 кг їх обійдеться у 394,5 грн. Пів кілограма ковбаси «Салямі» коштуватиме 89,50 грн, підчеревини копченої – 100 грн, биток зі свинини – 110 грн. М’ясо птиці на кінець року є найдешевшим серед інших видів. За кілограм курячого філе у середньому доведеться заплатити 95 грн.

Пів кілограма оселедця обійдеться у 100 грн, 300 грамів твердого сиру – 66 грн, пачка вершкового масла – 38 грн. Овочі загалом коштуватимуть 182,3 грн, найдорожчим за 0,5 кг буде солодкий перець – 52,50 грн. А фрукти обійдуться у 104 грн, зокрема за два кілограми мандаринів доведеться заплатити 70 грн.

Кілограм білого хліба коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг. «Артемівське» ігристе вино обійдеться, як оселедець, – у 100 грн, коньяк «Шабо» 5-річної витримки – 170 грн. Соки, вода, газовані напої коштуватимуть 76,60 грн.

Також сім’ї, які можуть придбати делікатеси, додатково заплатять 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 250 грн, а 200 г червоної риби – 220 грн. Тоді вартість їжі для святкування підвищиться до 2176,09 грн.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 святкування в середньому коштувало 1300 грн.

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