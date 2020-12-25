Зеленський каже, що вакцинуватиметься від COVID власним коштом

Президент Володимир Зеленський запевнив, що український ринок буде відкритий для платної вакцини проти COVID-19 й вакцинуватиметься від інфекції власним коштом. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Фокус».

«Я нічого безкоштовно як президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які постачатимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися своїм коштом», – зазначив Зеленський.

За його словами, в Україні не буде блокуватися платна вакцинація, потрібно відкривати ринок. Водночас президент нагадав, що на 8 млн доз у нас має бути безкоштовна вакцина COVAX.

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Також він підкреслив, що влада звертає увагу на те, чи вистачить грошей. Він висловив упевненість, що вистачить.

«Адже є безкоштовна вакцина, є ще додаткові кошти, про які ми говоримо із нашими західними партнерами. Але ще рано говорити, ще не отримали. У будь-якому випадку, люди повинні зрозуміти, що за один день не можна забезпечити 10 млн людей вакциною. Не тому, що наші люди не хочуть вакцинуватися. А тому, що всі країни борються за її отримання. Я хочу, щоб у січні ми отримали 100-200 тисяч доз. Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Крім цього міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

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