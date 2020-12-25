Україна хоче отримати вакцину від COVID-19 поза чергою, – Радуцький

Україна запропонує виробникам вакцини проти COVID-19 свої послуги з транспортування препарату в різні країни літаком «Мрія», і за це розраховує пришвидшити отримання вакцини. Про це нардеп від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів, передає УП.

Нардеп нагадав, що згідно з угодою, яку уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого – на початку березня.

«Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України ведуться перемовини з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину якомога раніше», – зазначив нардеп.

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Радуцький розповів, що уряд готує пропозицію для таких виробників, як Pfizer, BioNTech та AstraZeneca, щоб використовувати для транспортування вакцини по світу українську «Мрію».

«Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати поза чергою, поза квотою вакцини», – додав він.

Нагадаємо, в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Крім цього Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

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