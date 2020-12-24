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За домашнє насильство дрогобиччанин розплатиться арештом

Наталя Дуляба

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54-річному мешканцю Дрогобича, який психологічно знущався над своєю колишньою дружиною, дали три місяців арешту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 54-річного дрогобиччанина вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за психологічне насильство над своєю колишньою дружиною. Втім цьогоріч у листопаді знову взявся за своє.

Чоловік ображав 53-річну жінку, погрожував їй, нецензурно лаявся до неї та принижував.

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«Як наслідок – жінка боялася за свою безпеку та страждала як психологічно, так і фізично», – кажуть у прокуратурі.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.126-1 ККУ. Суд визнав кривдника винним і призначив йому покарання у вигляді трьох місяців арешту.

Нагадаємо, протягом 2020 року мешканці Львівщини стали частіше скаржитись на домашнє насильство. Детальніше – за цим посиланням.

У Мінсоцполітики кажуть, що насильство є у кожній другій українській сім’ї, яка опинилась у складних життєвих обставинах.

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